RAN ラン　KOSE MAZZEL キーチェーン　コーセー　マーゼル

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商品詳細
MAZZELRANキーチェーン新品未開封です。未開封なのでキーチェーンの裏側の確認はしておりませんが、見る限り大きな傷や汚れはございません。※あくまでもノベルティなので小さな傷や汚れなど神経質な方は購入をお控え下さい。※リボン作成チケットはありません。キーチェーンのみです。濡れないように梱包して発送いたします。
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