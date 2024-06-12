歌川国芳　浮世絵 「雁金五人男」五枚揃い 江戸時代 本物 木版画

江戸時代後期、反骨の人気浮世絵師歌川国芳の「雁金五人男」大判五枚揃い。五枚揃っている上摺りも色目も良く裏打ち無し。 シミや汚れ、補修等はありますが五枚揃っているものは大変珍しいです。絵師：国芳（歌川国芳、一勇斎国芳）Kuniyoshi時代：江戸時代後期（弘化、嘉永）寸法：約縦３６.７cm×横２５cm(目安となります)×５枚状態：摺良、色目良、裏打なし、擦れ、汚れ、しみ、折れ、補修。★以下の注意事項をお読みの上でのご購入をお願い致します。作品の技法や光の具合により色や模様など実際とは異なった画像になる場合がありますが充分ご納得された上でのご購入をお願い致します。ご質問等ございましたらわかる範囲でお答えいたしますのでお気軽にご質問下さい。



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