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ヤマハトロンボーンYSL-354
商品番号 T20973454038
商品名

ヤマハトロンボーンYSL-354
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YSL-354YAMAHA定価：¥110000細かいキズやヘコミはあります。サビているところを金色のペイントで塗ってあります、紙やすりで擦ったところもあります。スライドは問題ありません。スライドの先っぽのゴムがありません。マウスピースはbressingの12C。純正ケース付いてます。#YAMAHA#YSL_354
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