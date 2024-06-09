ヤマハトロンボーンYSL-354

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商品詳細
YSL-354YAMAHA定価：¥110000細かいキズやヘコミはあります。サビているところを金色のペイントで塗ってあります、紙やすりで擦ったところもあります。スライドは問題ありません。スライドの先っぽのゴムがありません。マウスピースはbressingの12C。純正ケース付いてます。#YAMAHA#YSL_354
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YAMAHA YSL-354 トロンボーン初心者セット (ヤマハ YSL354)
ヤマハ | YSL-354 - トロンボーン - 概要
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ヤマハ テナートロンボーン YSL-354
ヤマハ | YSL-354 - トロンボーン - ダウンロード
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YAMAHA テナートロンボーン (細管) YSL-354 (YSL354) ゴールドラッカー ...
ヤマハ YSL-881“Xeno” 太管テナートロンボーン
ヤマハ テナートロンボーン Custom「Z」 YSL-891Z-バルドン・フィルステージ ウェブショップ
ヤマハ 初心者向け トロンボーン YSL-354 テナートロンボーン シンプル 使いやすい 試奏 仕様 解説 YAMAHA Tenor Trombone 管楽器 1本目 おすすめ
YAMAHA バルブトロンボーン YSL-354V〈ヤマハ〉【YSL354V】 | 管楽器 ...