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トリプレットビート 1box
商品番号 T59309554520
商品名

トリプレットビート 1box
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,149 円
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商品詳細

閲覧いただきありがとうございます。ポケモンセンターオンラインで購入してからずっと暗所保管していました。シュリンク未開封となります。即購入可、お値引き不可、ばら売り不可。※あくまでプレイ用となりますので神経質な方はご遠慮ください。#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#Pokemon#PocketMonster#PokemonCard#シャイニースターv#仰天のボルテッカー#ソード\u0026ールド#プロモ#いちげき#れんげき2
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