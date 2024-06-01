482 伊勢崎紳「備前焼 窯変花入」備前焼 花器 花瓶 陶芸 共箱

種類...宝瓶・花瓶サイズ...直径...14㎝高さ...26㎝口径...5㎝底部に銘有り。共箱、栞付き。共箱の箱書きが若干カスレ有り。本体の状態は良好です。伊勢崎紳岡山県重要無形文化財保持者伊勢﨑満の次男。大阪芸術大学陶芸科卒。1999年独立。ロクロ成形を中心に、花入や茶道具、食器をよっく手掛ける。登り窯の他、穴窯や塩青用の小窯を使い分け、多様な作品を制作する。日本工芸会正会員#備前焼#陶芸#陶器#花器#花瓶#美術品#工芸品



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