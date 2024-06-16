Sadowsky 2017年発売メトロラインエクスプレス　品　廃盤

2017年に発売され、現在では廃盤になっているサドウスキーメトロラインエクスプレスのエレキベースになります。現在発売されているメトロラインエクスプレスとは違う物になります。プリアンプ等のパーツは、当時のメトロラインと同じ物が使用されており、工房生産ではなく、一括して工場生産することで、コストを抑えたモデルになります。機材整理のため出品します。 大切に使用していたので、大きなダメージはありませんが、ライブや練習で使用していたので、ヘッドやボディに傷や打コンは少しあります。写真でご確認お願い致します。 ハードケースに楽器用湿度管理剤を入れ、立てて保管していました。 ネック状態は良く、ほとんどストレートから少し順反りの間でセッティングしてあり、運指が楽でとても弾きやすいです。 電気系統も良好です。 購入の際は中古品のご理解をお願い致します。 配送はセミハードケースに入れ、出荷させていただきます。種類···エレキベースシリーズ···その他



最高の品質の Sadowsky 2017年発売メトロラインエクスプレス 中古品 ...



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Sadowsky Metroline Express RV4E（生産完了品）



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Metroline（生産完了品）



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