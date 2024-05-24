優里 ゆーりんち　ダイナミックロゴフェイスタオル FC限定ツアー　希少

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商品詳細
優里ダイナミックロゴタオルゆーりんちファンクラブ限定ライブツアーFCツアー1度会場で掲げたのみのお品となります。お写真を撮るため保管していた袋から出しましたが、保管の際は自宅の袋に入れ保管しておりました。汚れ等無く美品となります。即購入OK
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