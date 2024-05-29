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- 古伊万里 染付 微塵唐草 膾皿 6客 成化年製 なます皿 輪花縁 輪花皿
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商品詳細
【サイズ】口径 15cm高さ 5cm 目立つ傷なく良い状態です。#YUTORIの古伊万里古伊万里染付微塵唐草膾皿6客成化年製なます皿輪花縁輪花皿【k2437】----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。
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