光が飛ぶ中で クマ 絵 原画 アート 芸術 作品 絵画 インテリア 動物 緑 月

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商品詳細
芸術家植松京子の原画です。『光が飛ぶ中で』クマと月の作品。27.2×19.7cmアクリル、紙2023年制作額無しなので、お家に合わせてお好きな額に入れて飾ってくださいませ。裏面にタイトル、年、サイン付き作品証明書発行致しますメッセージカードをお付けします
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