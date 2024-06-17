江戸時代 古備前焼 三面人形花瓶 壺 布袋尊 恵比寿 大黒

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商品詳細
こちらは江戸時代古備前焼三面人形花瓶布袋尊恵比寿大黒です。本体のみとなります。江戸時代ともかいてますが詳細は分かりかねるので写真にて判断していただければ助かります。サイズ(約)口径:7.1cm高さ:31.5cmハッシュタグに#花瓶フォックスを追加したのでほかの焼物もこちらから見れますのでご活用ください。順次タグを追加します。同梱大歓迎です。#花瓶フォックス
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