【真作】【参考】下村為山洋画家であり，俳人であり，後年は俳画（近代南画）の第一人者家。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は薄汚れ、全体に糊シミあります。表装は全体に汚れシミ、天地に多少の虫穴、右端に数ヶ所の欠損あります。紙箱付軸丈縦120cm×幅48cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



【真作】下村為山/後影画句/美人画/柳下美人図/掛軸☆宝船☆AB-582 | フリマアプリ ラクマ



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