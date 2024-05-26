陶片　猿投耳皿　平安時代　猿投窯　　白瓷　灰釉陶器

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猿投耳皿 陶片平安時代高さ2.1㎝ 横6.1㎝ 奥行10.8㎝貴重な猿投の耳皿の陶片です。平らな器面に薄く灰釉が施釉され、美しい若草色に発色しています。完器であれば名品だったと思います。陶片ですが、耳皿ならではのヒダも残り、猿投の魅力を十分に楽しめるます。また高台もあるので、肴皿としても使えます。#猿投 #陶片 #耳皿 #灰釉陶器 #白瓷 #骨董 #アンティーク #平安時代 #小皿