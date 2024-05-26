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陶片　猿投耳皿　平安時代　猿投窯　　白瓷　灰釉陶器
商品番号 T93966833545
商品名

陶片　猿投耳皿　平安時代　猿投窯　　白瓷　灰釉陶器
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

猿投耳皿　陶片平安時代高さ2.1㎝　横6.1㎝　奥行10.8㎝貴重な猿投の耳皿の陶片です。平らな器面に薄く灰釉が施釉され、美しい若草色に発色しています。完器であれば名品だったと思います。陶片ですが、耳皿ならではのヒダも残り、猿投の魅力を十分に楽しめるます。また高台もあるので、肴皿としても使えます。#猿投　#陶片　#耳皿　#灰釉陶器　#白瓷　#骨董　#アンティーク　#平安時代　#小皿
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