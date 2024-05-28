スケッチ額F4 サイズ 5個セット

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商品詳細
マット付きスケッチ額F45個セット収納寸法：314×405窓ヌキ寸法：224×315フレーム材質：木製表面材petシート壁にぴったりと、手前に傾かず展示できます。紐を吊り下げる金具を取り付けてあります。(写真3)付属のピッタリフックはどれも未使用です。(写真4)タイトルを入れる為に全ての箱にpp袋を貼り付けてあります。(写真5)全てマット付きです(写真6)箱のみ若干の凹み、汚れあります(写真7)1度使用したのみで、状態は綺麗です。#スケッチ額 #F4額表面カバーの素材···アクリル置き方···壁掛け用途···ポスター用途···ポスター、その他用途···ポスター額の素材···木製フレーム
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