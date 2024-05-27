パピルス複製画　美品「死者の書」講談社刊　ウセル・ハト・メス　解説・保証書付き

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多くの出品物の中から、わたしが出品する商品に目を留めて頂き、誠にありがとうございます。個人的な趣味で収集してきた書籍をご興味のある方にお譲りしたく、出品します。（商品説明） タイトル； 死者の書 THEBOOKOFTHEDEAD パピルス複製画 「女神を礼拝するウセル・ハト・メス」 発行者 ： 講談社 発行年 ： 1979年10月30日 書籍番号： 3071-862961-2253（O） 発売定価： 38,000円 商品状態： 専用のタトウ箱には経年のヤケなどが若干ありますが、本品に関しては購入後そのまま書棚に収めていた為、全く汚れなどない良品です。解説シートも残っています。縦41.5cm、横51.5cmの大型本で、見開きの右側にパピルス作品が納められています。 古代エジプトの歴史にご興味のある方、パピルス絵画に関心のある方、是非ともお手元に置いて愉しんで戴けたらと思います。#パピルス#死者の書#エジプト#歴史#考古学#ウセル・ハト・メス#芸術#絵画#講談社