ミスタービーン　30年前の新品Tシャツ　最終値下げ

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ミスタービーンの30年程前のTシャツです。Lサイズです。新品未使用でずっとしまってありました。6枚目のお写真を見て頂きますとネックの所にうっすらと小さな点の様なシミ⁉️がありますが個人的主観では御座いますが殆ど気にならないと思います。何文古い物ですからご理解頂けます様お願いします。肩幅 49㎝身幅 50㎝着丈 75㎝素人採寸ですから多少の誤差は御座います。