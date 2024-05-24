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Fostex M115 \u0026 SF20C セット
商品番号 H49538571128
商品名

Fostex M115 \u0026 SF20C セット
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スイッチ付グースネック・超指向性ダイナミックマイクのM115と、マイクスタンドのSF20Cのセットです。新品ではないのでそれなりに使用感はありますが、目立った傷や汚れはありません。問題なく使用できます。ミキサーのトークバックの他、講演会やアナウンスシステムにも幅広く対応します。メーカーの標準価格だと30,900円+消費税の商品です。サウンドハウスでも28,000円程度の価格です。
http://narcologia.ru/goods/mythic480435.html
http://narcologia.ru/goods/update239495.html
http://narcologia.ru/goods/moped262068.html
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