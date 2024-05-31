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オモダカ sar
商品番号 X36435246057
商品名

オモダカ sar
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 3,466 円
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商品詳細

黒炎の支配者サポートオモダカsarになります。開封後直ぐにスリーブとカードケースに入れましたので美品です。写真の状態から更にダンボールで両面補強致します。即購入OKネコポスで発送予定ポケカポケモンカード種類···ポケモンカード(ポケカ)
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