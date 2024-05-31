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織部焼 足付長方皿 藤原恭助作 焼き物 W904
商品番号 R69394218474
商品名

織部焼 足付長方皿 藤原恭助作 焼き物 W904
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

織部焼の足付長方皿です。藤原恭助作(人間国宝藤原啓の次男)寸法横幅28cm縦幅21.5cm高さ5cm使用感はなく状態の良い綺麗な品です。中古の品になります、神経質な方はご遠慮下さい。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/choice559785.html
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