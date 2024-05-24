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back number FC限定サッカーTシャツ
商品番号 B26768482438
商品名

back number FC限定サッカーTシャツ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

.プロフィール一読お願い致します。.backnumberのファンクラブ限定で発売されたものです。現在は、取り扱われてないレアものです。.ライブの際数回着用しました。目立った汚れや破れ等は見当たらず美品かと思います。.サイズはMサイズです。.#backnumberグッズ#backnumber#FC限定.
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