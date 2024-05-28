レイジングサーフBOX 新品未開封　シュリンク付き　ポケセン

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商品詳細
レイジングサーフ BOXシュリンク付き ポケモンセンター当選品！届いたばかりの箱を開けてないままのこの状態で発送します！中に納品書も入ってると思います！新品未開封！受け取りから評価まで24時間以内にしてくださる方、悪いが2つ以上ない方のみお願いします。即日発送します！
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