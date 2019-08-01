【桜花目白】古谷一晁 2586 サクラにメジロ　掛け軸



2023年最新】山元春挙の人気アイテム - メルカリ



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本紙約130✕41cm全体約201✕60cm紙本：木箱付状態：本紙に経年の弱いオレ、薄いシミ少々あり作者：古谷一晁京都生。名は藤三。京都絵専卒。山元春挙の門人。文展・帝展で活躍した。昭和41年（1966）歿、74才。※春夏秋冬の四季それぞれ季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物