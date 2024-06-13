希少品　KIKUTANI ボンゴ　専用スタンド付

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ご覧いただきありがとうございます＾＾※発注後丁寧に梱包して翌日発送致します♪※清掃除菌済 ☆商品説明直径大19㎝小16㎝メーカーKIKUTANIMUSIC明るさや力強さのあるラテン音楽独特の雰囲気を表現可能。膝の間に挟んで演奏したり、ボンゴ用スタンド付なので立奏でお楽しみ頂けます。ご不明点はお気軽にご質問ください★ご検討よろしくお願いします。ご縁がありますと幸いです✨#パーカッション#ボンゴ#キクタニ