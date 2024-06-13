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- 希少品 KIKUTANI ボンゴ 専用スタンド付
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます＾＾※発注後丁寧に梱包して翌日発送致します♪※清掃除菌済 ☆商品説明直径大19㎝小16㎝メーカーKIKUTANIMUSIC明るさや力強さのあるラテン音楽独特の雰囲気を表現可能。膝の間に挟んで演奏したり、ボンゴ用スタンド付なので立奏でお楽しみ頂けます。ご不明点はお気軽にご質問ください★ご検討よろしくお願いします。ご縁がありますと幸いです✨#パーカッション#ボンゴ#キクタニ
http://narcologia.ru/goods/Stanford212473.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate640977.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose562840.html
希少品 KIKUTANI ボンゴ 専用スタンド付
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