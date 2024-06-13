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希少品　KIKUTANI ボンゴ　専用スタンド付
商品番号 W26627921946
商品名

希少品　KIKUTANI ボンゴ　専用スタンド付
ブランド名 キクタニ
特別価格 税込 6,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます＾＾※発注後丁寧に梱包して翌日発送致します♪※清掃除菌済　☆商品説明直径大19㎝小16㎝メーカーKIKUTANIMUSIC明るさや力強さのあるラテン音楽独特の雰囲気を表現可能。膝の間に挟んで演奏したり、ボンゴ用スタンド付なので立奏でお楽しみ頂けます。ご不明点はお気軽にご質問ください★ご検討よろしくお願いします。ご縁がありますと幸いです✨#パーカッション#ボンゴ#キクタニ
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