4ms Tweaker Swash

エフェクトタイプ...ファズ4msのTweakerSwashです。gateのツマミが固いです。また購入時からlowを回す時、ガリのようや音が混ざる時があります。そのような仕様なのかは分かりません。。側面に擦り傷があります。音に関しましては、lowのガリ以外は特に問題はありません。エフェクターとしても、ノイズマシンとしてもご使用いただけます。生産終了品ですので希少です。よろしくお願いいたします。masffuzzoscillatormerzbownoiseパワエレノイズumbrellacompanyギズモミュージックJMT Synth



