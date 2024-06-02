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- 【国内正規流通品】OKKO DIABLO Gain+
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商品詳細
OKKOのオーバードライブ/ディストーション「DiabloGain+」です。こちらはライブ等で複数回使用しましたが、外観に目立った傷はありません。細かなキズや塗装のくすみ等はご容赦ください。出品事前に通電、各ノブおよび昇圧スイッチの動作について確認済。Gain、FEEDのノブにわずかにガリがありますが、それ以外の動作に異常はありませんでした。●付属品：無し、本体のみの出品です。●その他、注意事項：・写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。・音が出ない、通電しない、といった致命的なトラブル以外での返品/クレームはご容赦ください。・心苦しくも値引きについてはご容赦下さい。・商品画像に反射でJC-120のリベットが写り込んでます。キズや塗装剥がれではありません。#オッコ#ディアブロ#オーバードライブ#ディストーション#OKKO#DIABLO#CL2020種類...エレキギター用エフェクトタイプ...オーバードライブ
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