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【ほぼ未使用 】YAMAHA AG-03　その他　配信セット
商品番号 D11109088677
商品名

【ほぼ未使用 】YAMAHA AG-03　その他　配信セット
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 15,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スマホ1台ですぐに配信できます。総額50000円以上の品物です。カメラアダプタ以外は全て未使用です。カメラアダプタも一度しか使っていません。配信機材の中古は衛生的に抵抗のある方や新品で揃えたいと考えていた方にはピッタリかと思います。ミキサー：YAMAHAAG03…未使用マイク：audio-technicalAT2020…未使用ヘッドフォン：audio-technicalATH-S220BT未使用マイクケーブル:audio-technical未使用マイクガード：audio-technicalAT8175未使用ショックマウント：audio-technicalAT8458a未使用カメラアダプタ：Apple一度だけ使用オーディオケーブル：UGREEN未使用マイクスタンド　未使用バラ売りは致しません。種類···ミキサー
http://narcologia.ru/goods/conception244357.html
http://narcologia.ru/goods/perforce285865.html
http://narcologia.ru/goods/encourage883772.html

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