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レガシー・オブ・リボルテック LR-023 『アイアンマン』 アイアンマン マ…
商品番号 Q56265136738
商品名

レガシー・オブ・リボルテック LR-023 『アイアンマン』 アイアンマン マ…
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 2,013 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封済みです。目立った傷などはなさそうですが、素人検品です。中古品であることをご理解の上ご検討よろしくお願い致します。プチプチで巻いて防水のため袋に入れて、メルカリ便で発送いたします。レガシー・オブ・リボルテックLR-023『アイアンマン』アイアンマンマークI#海洋堂#アイアンマン『アイアンマン』シリーズ#アイアンマン#レガシー・オブ・リボルテックLR_023『アイアンマン』アイアンマンマークIフィギュア種類···アクションフィギュア
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