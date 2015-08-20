レガシー・オブ・リボルテック LR-023 『アイアンマン』 アイアンマン マ…

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開封済みです。目立った傷などはなさそうですが、素人検品です。中古品であることをご理解の上ご検討よろしくお願い致します。プチプチで巻いて防水のため袋に入れて、メルカリ便で発送いたします。レガシー・オブ・リボルテックLR-023『アイアンマン』アイアンマンマークI#海洋堂#アイアンマン『アイアンマン』シリーズ#アイアンマン#レガシー・オブ・リボルテックLR_023『アイアンマン』アイアンマンマークIフィギュア種類···アクションフィギュア