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頭文字D ＲＸ-7 高橋啓介　トミカプレミアム　アンリミテッド＋4台
商品番号 P64593170364
商品名

頭文字D ＲＸ-7 高橋啓介　トミカプレミアム　アンリミテッド＋4台
ブランド名 タカラトミー
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（ミニカー）···車スケール···1/64トミカプレミアム　アンリミテッドシリーズ新作イニシャルdFD3Sとなります。何箱か買い一箱開封しましたがめちゃくちゃかっこよかったです^_^こちらは新品未開封となります。こちらだけ出品してもガッツリ送料でやられてしまうので5点セットで販売致します。以下4点はイニシャルdトミカでは無いのですが出来も良く、イニシャルdゴッコが楽しめると思います^_^全てトミカプレミアムシリーズでRX7FC3SスカイラインGT-RR32シルエイティ　RPS13改スプリンタートレノ　絶版品！計5点で出品致します。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral743332.html
http://narcologia.ru/goods/moped630168.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild373052.html
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12 頭文字Ｄ ＲＸ－７（高橋啓介）｜トミカプレミアム ...
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