頭文字D ＲＸ-7 高橋啓介　トミカプレミアム　アンリミテッド＋4台

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ジャンル（ミニカー）···車スケール···1/64トミカプレミアム アンリミテッドシリーズ新作イニシャルdFD3Sとなります。何箱か買い一箱開封しましたがめちゃくちゃかっこよかったです^_^こちらは新品未開封となります。こちらだけ出品してもガッツリ送料でやられてしまうので5点セットで販売致します。以下4点はイニシャルdトミカでは無いのですが出来も良く、イニシャルdゴッコが楽しめると思います^_^全てトミカプレミアムシリーズでRX7FC3SスカイラインGT-RR32シルエイティ RPS13改スプリンタートレノ 絶版品！計5点で出品致します。宜しくお願い致します。