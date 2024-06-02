昭和レトロ 中国硯 端州名硯 龍彫り 書道 高級硯 骨董品 ヴィンテージ

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商品詳細
昭和レトロ中国硯端州名硯龍彫り書道高級硯レトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE■サイズ■縦3㎝横12cm奥行20cm簡易清掃のみとなりますので、細かい部分の清掃はご購入者様でお願いします。中古になりますので使用感があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#雑貨沢山あるよーfreedomSS32130裏
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