ポケモンカード　サーチ済み　未開封パック　59パック

閲覧ありがとうございます。こちらはサーチ済み未開封パックとなります。・サーチミスがない限り、R以上は出ないと思われます。・すり替え防止の観点より返品交換はご遠慮願います。・中身での評価はご遠慮下さい。・値下げ交渉不可。ご了承のうえ、ご購入下さい。◆内容ポケモンカード ・レイジングサーフ 5パック・黒炎の支配者 14パック・クレイバースト 13パック・スノーハザード 11パック・トリプレットビート 8パック・バイオレットex 5パック・パラダイムトリガー 3パック合計59パックポケカポケモンカードバラパックパラダイムトリガーVスターユニバースVstarユニバースバイオレットスカーレットクレイバーストスノーハザード黒炎の支配者151レイジングサーフ