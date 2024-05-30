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ポケモンカード　サーチ済み　未開封パック　59パック
商品番号 L23605888288
商品名

ポケモンカード　サーチ済み　未開封パック　59パック
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます。こちらはサーチ済み未開封パックとなります。・サーチミスがない限り、R以上は出ないと思われます。・すり替え防止の観点より返品交換はご遠慮願います。・中身での評価はご遠慮下さい。・値下げ交渉不可。ご了承のうえ、ご購入下さい。◆内容ポケモンカード　・レイジングサーフ　5パック・黒炎の支配者　14パック・クレイバースト　13パック・スノーハザード　11パック・トリプレットビート　8パック・バイオレットex　5パック・パラダイムトリガー　3パック合計59パックポケカポケモンカードバラパックパラダイムトリガーVスターユニバースVstarユニバースバイオレットスカーレットクレイバーストスノーハザード黒炎の支配者151レイジングサーフ
http://narcologia.ru/goods/stepchild306052.html
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