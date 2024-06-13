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- 八木勇征 ヤギッコリーぬいぐるみパスケース 新品未開封
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商品詳細
FANTASTICSの八木勇征くんのメンプロのヤギッコリーぬいぐるみパスケースです！購入後、開封していません。フォトカード付きです。即購入可能です！FANTASTICVOYAGEメンバープロデュースグッズ山本世界佐藤大樹澤本夏輝瀬口黎弥堀夏喜木村慧人中島颯太中尾翔太ファンタファン太郎
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