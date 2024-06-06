北吉晃　シルクスクリーン

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商品詳細
北吉晃のシルクスクリーンです。作者 北吉晃ナンバー E.A.（作家保存分）サイズ 作品 縦25.0×横30.0cm 額装 縦47.0×横62.0cm直筆サインが入っています。額装済みですので、到着後すぐに飾ってお楽しみいただけます。箱は付いていません。
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