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北吉晃　シルクスクリーン
商品番号 G28075943812
商品名

北吉晃　シルクスクリーン
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北吉晃のシルクスクリーンです。作者　　　北吉晃ナンバー　E.A.（作家保存分）サイズ　作品　縦25.0×横30.0cm　　　　額装　縦47.0×横62.0cm直筆サインが入っています。額装済みですので、到着後すぐに飾ってお楽しみいただけます。箱は付いていません。
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