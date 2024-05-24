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ラプラス PSA9 ポケモンカード 旧裏
商品番号 L66078423112
商品名

ラプラス PSA9 ポケモンカード 旧裏
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラプラス　LAPRASHOLOレアリティ...★鑑定状況...PSA9ワンオーナー品のため、新品・未使用としています。※画像と同一のカードをお送りいたします。
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