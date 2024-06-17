茶道具 菓子器 盆 霞盆 裏千家 鵬雲斎 お好 京塗師 平安 光阿弥

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商品詳細
鵬雲斎好霞盆平安光阿弥共箱30.0X27.3X7.7cm新品未使用になりますが長期保管品になりますご理解の方宜しくお願いします#茶道具#盆#菓子器#裏千家#鵬雲斎#好み#霞盆#京塗師#平安#光阿弥
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