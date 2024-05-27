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山元春挙　紙本彩色画　　【　冬の山仙之図　】　　掛軸一幅　　　共箱　346
商品番号 R17190336822
商品名

山元春挙　紙本彩色画　　【　冬の山仙之図　】　　掛軸一幅　　　共箱　346
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···日本画　　　　　　山元春挙　　　彩色風景画形式···掛け軸・掛軸　　　　　　紙本掛軸一幅　　共箱主題···風景・海景　　　　　　　風景画《冬の山仙之図》主な画材···その他　　　　　　　日本画　　　　　　略歴・・・明治4年滋賀県大津市生　　　　　　　　森村文挙　森寛斎門下　　一徹居士と号す　　　　　　昭和8年63歳　没　　　　　　状態　　　表具　作品共概ね良い状態　　　　　　サイズ　　表具　　135cmX63cm作品　　38.6cmX50.5cm共箱　　71cm7.0cm7.0cm100サイズゆうパックにて発送いたします。
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