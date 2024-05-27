山元春挙　紙本彩色画　　【　冬の山仙之図　】　　掛軸一幅　　　共箱　346

絵画の種類···日本画 山元春挙 彩色風景画形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸一幅 共箱主題···風景・海景 風景画《冬の山仙之図》主な画材···その他 日本画 略歴・・・明治4年滋賀県大津市生 森村文挙 森寛斎門下 一徹居士と号す 昭和8年63歳 没 状態 表具 作品共概ね良い状態 サイズ 表具 135cmX63cm作品 38.6cmX50.5cm共箱 71cm7.0cm7.0cm100サイズゆうパックにて発送いたします。



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