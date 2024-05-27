追加割引あります スイス ヴァルカンビ Valcsmbi パラジウムバー 1g

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購入前にプロフィールの確認をお願いいたします。一読されたと理解してお取引を進めさせていただきます。商品名：スイスヴァルカンビパラジウムバー1g発 行：スイス・ヴァルカンビ社（valcambi）品 位：99.95%(純パラジウム)重 量：1g状 態：新品APMEXより50gセットを直接輸入したものをg単位で切り売りしております。金パラや歯牙よりも高純度なので保管する際に嵩張りが軽減されます。他にも石福金属興業の刻印が入っている10gと30gのパラジウムも出品しております。こちらとは違い関税やAPMEXが設定しているプレミアム費用が無い分g単価をかなり押さえて出品しています。こちらの商品は2個以上の複数購入で数百円～値下げもしております。～商品に関して～海外で製造・梱包がされた品が米国に輸送(ＡＰＭＥＸ)されそれらの商品を直接購入して輸入手続きをしております。空輸／海上輸送／陸送や物流会社の作業員の荷扱い時に生じる振動により、キズや汚れが生じている場合があります。～価格に関して～購入した時点でのパラジウム価格と為替と日本までの空輸運賃・輸入手続き費用がこちらの商品に発生しています。上記や出品手数料・送料を加味して価格設定していますので価格値下げについては同封出来る際の発生しない送料分を値下げのみ対応います。全く売れない場合や、早く売りたい時やセール期間などに値下げする時がありますのでその際にご縁があればよろしくお願いします。♯歯牙♯撤去冠♯除去冠♯徳力本店♯石福金属興業♯イーグル銀貨♯ブリタニア銀貨 ♯ウィーンー銀貨♯メイプルリーフ銀貨♯カンガルー銀貨♯アメリカンイーグル ♯海外コイン