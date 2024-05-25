ANDO アンドウ リードナイフ 右手用 オーボエ ファゴット

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商品詳細
20年近く前に購入し、数回使用したアンドウのリードナイフです。側面に若干のサビが見られますが、刃の状態は良好です。心配な方は一度研いでからお使いになることをおすすめします。ケースの留め具部分にシールを貼っていたため、剥がし跡がついています。お気になさらない方にはお得な商品です。発送時は緩衝材に包み、らくらくメルカリ便でお送りします。気になる点・ご質問等ありましたらコメント欄へお願いいたします。#オーボエ#ファゴット#リードナイフ#アンドウ#アンドー#ANDO#右手用#リード工具
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