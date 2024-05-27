陶芸家　作家物　須田青華　須田菁華　九谷焼　色絵　菱形小皿　豆皿　10枚　共箱

直径 約10.5センチ高さ 約2.5センチ一枚にのみ細かなソゲあり。ほかに目立った傷はみられません。共箱付き。#片付け中の骨董#お正月にどうぞ骨董品の整理をしています。ほかのアプリにも出品中です。購入希望、検討されている方、サイズやご質問はコメントをお願いします。古いものですので小傷やスレなどあります。ご理解のうえご購入をお願いします。■#古伊万里#骨董#膾皿#和食器#骨董品#アンティーク#色絵皿#九谷焼#伊万里#古美術#和骨董古伊万里骨董膾皿和食器骨董品アンティーク色絵皿九谷焼伊万里古美術和骨董蚤の市ヴィンテージ古道具藍九谷古九谷青磁白磁人間国宝色絵古九谷中国陶磁韓国陶磁李朝皿鉢陶片茶碗茶道具



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