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商品詳細
備前焼の伊勢崎晃一朗の師匠であるジェフ・シャピロの素晴らしい窯変と自然釉の掛かった徳利、花器になります。徳利が増えてきたので手放そうと思います。箱無し高さ 約17cm幅 最大 約11cm
http://narcologia.ru/goods/injure954067.html
http://narcologia.ru/goods/update347795.html
http://narcologia.ru/goods/displease102131.html
ジェフ・シャピロ 徳利 花器 - www.nkindustriesltd.com
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