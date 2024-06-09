

最後!!全6種 日産・ダットサン メタルキーホルダーコレクション 第1弾 最後!!全6種 日産・ダットサン メタルキーホルダーコレクション 第1弾



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まだメルカリに慣れておりませんので、対応が遅れる場合があるかと思いますので、予めご了承下さい。全6種日産・ダットサンメタルキーホルダーコレクション第1弾/vol.1/第一弾最後の1セットとなります。ビニール袋未開封保管品。画像2枚目以外は、参照画像となります。・NISSANブランドロゴ1983・NISSAN680型エンブレム・NISSANPA30型エンブレム・DATSUNブランドエンブレム1933・DATSUN720型エンブレム・DATSUN220型エンブレムサイズ：全長約50-55mm材質：亜鉛合金,鉄ミニブック6枚有り。台紙、カプセルは付属しません。初期不良は、メーカーへお問い合わせください。当方、ペット無し、非喫煙です。画像現状。画像の物で全てです。他の出品物と複数購入希望の方には、値引きが出来る場合がありますので、コメント欄にて、ご相談下さい。単品での購入の場合、値引きは致しませんし、バラ売りも致しませんので、コメントを頂いても返信は致しませんのでご注意下さい。