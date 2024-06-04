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デグーセレクションプログルテンフリー 400g×３袋セット 試供品プレゼント付き
商品番号 W85815388727
商品名

デグーセレクションプログルテンフリー 400g×３袋セット 試供品プレゼント付き
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イースター正規品★未開封発送★デグーセレクションプログルテンフリー400g×３袋賞味期限25.01★ハイペットでぐーのきわみ試供品２袋プレゼントサービス付き！！※同梱割引致します！他のセット商品と同梱発送をご希望の場合、コメント頂けますと料金変更致しますので購入前にお願い致します。既に同梱割引されている商品は割引対象外です※こちらの商品は外袋と内袋(小袋)の二重梱包になっており、内袋の破損防止の為、多少エアーが入っております。過剰包装を避ける為、新品のダンボール箱に直接商品を未開封のまま梱包して発送致します。ご理解、ご了承の上、購入をお願い致します。尚、お客様都合による返品交換はご遠慮ください。※在庫状況により掲載されている賞味期限より新しい日付の品に変更または混載する場合がございます。試供品の賞味期限は商品と異なります。ご了承ください。イースターセレクションプロセレクションプロデグーセレクションデグーセレクションプロデグーマウスデグーでぐーのきわみデグープラスデグーフードウェルバランスデグー三晃商会サプリハイペットでぐーのきわみ
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