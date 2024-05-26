【新品未使用２個まとめて】GEXグラステリア300 水槽６点セット　フィルター付

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ご覧いただきましてありがとうございます。送料込のため値下げ交渉はご遠慮ください。【新品・未使用】ジェックスGEXグラステリア300ガラス水槽（メーカー６点セット）！新品ガラス水槽セットを２個まとめて出品！新品で購入しましたが使う用途が無くなったので出品します。メーカーのセット商品です。初期不良のガラス割れ等がないか、開封して中身は確認済です。■新品・未使用■送料込初心者にもピッタリの外掛けフィルター付のフレームレスオールガラス水槽セットです。メダカや金魚、産卵用や隔離用にもピッタリサイズ！子供部屋用にも最適な使いやすいサイズです！＊購入前にプロフィールをお読みください。＊匿名配送の送料込＊即購入OK【セット内容】・水槽（フレームレス）・外掛け式フィルター（スリムフィルターＳ）・ガラスふた（専用ホルダー付き）・クッションマット・カルキぬき・試供品（水質調整剤、餌）【仕様】フィルター使用電圧：AC100V50/60Hz【サイズ（約）】水槽：幅30×奥行き20×高さ25cmセット時：幅31.0×奥行き25.5×高さ28.7cmガラス厚：5mm水容量：13L【フィルター（約）】幅18.4×奥行き9.2×高さ16.0cm【重量（約）】水槽:4.3kg用品の種類：水槽本体観賞魚の種類：熱帯魚、金魚、メダカ、日本淡水魚