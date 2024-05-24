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スパークリング　ロゼ　ワイン　KENZO ESTATE　値下げしました
商品番号 J25244587393
商品名

スパークリング　ロゼ　ワイン　KENZO ESTATE　値下げしました
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 5,589 円
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商品詳細

■KENZOESTATEケンゾーエステート　SPARKLINGROSEWINE　スパークリング　ロゼ　ワイン　NAPAVALLEY2019　SUZU寿々　内容量・750ml（紙袋付）　頂いたのですが、飲まないので、どなたかお飲みになられる方よろしくお願いしますm(__)m　値下げしました☆割れ物ですので、配送時の衝撃を考慮し梱包しますが神経質な方はご遠慮ください紙袋（写真5枚目）の、擦り傷のようなものは、もともとあります
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