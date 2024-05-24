スパークリング　ロゼ　ワイン　KENZO ESTATE　値下げしました

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商品詳細
■KENZOESTATEケンゾーエステート SPARKLINGROSEWINE スパークリング ロゼ ワイン NAPAVALLEY2019 SUZU寿々 内容量・750ml（紙袋付） 頂いたのですが、飲まないので、どなたかお飲みになられる方よろしくお願いしますm(__)m 値下げしました☆割れ物ですので、配送時の衝撃を考慮し梱包しますが神経質な方はご遠慮ください紙袋（写真5枚目）の、擦り傷のようなものは、もともとあります
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http://narcologia.ru/goods/response328842.html
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