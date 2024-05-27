Plage オフショルダー バックボタン ブラウス スリット グレーベージュ

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【ブランド名】Plage／プラージュ【商品名】オフショルダーバックボタンブラウス【定価】17,600円\u003c商品説明\u003eデコルテを綺麗に魅せてくれるオフショルダー調デザインのブラウス。存在感のある襟がポイントです。前後差のあるデザインなので細身からワイドとシルエットを選ばずに合わせていただけます。上品な大人のカジュアルスタイルが楽しめる一着です。◆他のお洋服一覧◆#古着ののえるお洋服 【状態】＊前襟部分にごく薄いシミがありますがほとんど目立ちません。(写真⑨枚目)その他目立った傷や汚れなどはなく全体的に綺麗な状態です。【カラー】グレーベージュ【サイズ】-〈平置き採寸〉＊着丈:前61、後68＊身幅:50＊裄丈:63【素材】綿60%、指定外繊維(テンセル)40%【原産国】日本製◆その他シャツ・ブラウス一覧◆#古着ののえるシャツ_ブラウス【備考】＊トルソーはレディース9号を使用しております。【その他】＊タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。＊素人採寸のため、多少の誤差はご了承くださいませ。#古着ののえるお洋服 ←商品一覧です