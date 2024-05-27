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新品 ラルフローレン ポロシャツ 黒 レディース
商品番号 V81657364916
商品名

新品 ラルフローレン ポロシャツ 黒 レディース
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品ラルフローレンポロシャツ黒レディース新品タグ付き胸にゴールドの糸で刺繍あり記載サイズ「L」実寸で肩幅35センチ、身幅41センチ、着丈58センチ素材綿100刺繍糸上糸・下糸ポリエステル100色違いも出品中です管理番号447#ラルフローレン#Ralphlauren#ポロシャツ#黒#定番#刺繍＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿発送方法が「ゆうゆうメルカリ便」か「らくらくメルカリ便」を指定してある場合は、発送時に逆に変更する場合があります。どちらかにこだわりがある場合は先にコメント欄からご連絡お願いいたしますまた、時間日時指定は何も言われなければしないで発送しております
http://narcologia.ru/goods/perforce71065.html
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