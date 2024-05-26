eimyistoire クロップドエンボスTシャツ

商品をご覧頂きまして誠にありがとうございますʕ•ᴥ•ʔ♡*.eimyistoireクロップドエンボスTシャツBLACKFreeサイズ定価7.700円(税込)☑︎商品状態新品未使用タグ付き☑︎梱包/発送方法防水対策をしメルカリ便で発送させて頂きます。即購入、まとめ割OK☆*.⚠︎プロフィール、ページの記載内容確認、ご了承の上ご購入お願い致します(˘ω˘)*.♡ご質問等ございましたらお気軽にコメント下さい#eimyistoire#エイミーイストワール#クロップドエンボスTシャツ#エンボス加工#Tシャツ#クロップド



クロップドエンボスTシャツ(F WHITE): トップス



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