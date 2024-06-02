レスポートサック　ショルダー　タグ付き

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商品詳細
カラー···ピンク今年の春に、こちらで6800円で購入しました。ピンクの小花模様がとても素敵なのですが、使用する機会がないので、気に入ってくださった方にお譲りします。
http://narcologia.ru/goods/update279295.html
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