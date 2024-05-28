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Dior☆ショルダーバッグ
商品番号 I19645888716
商品名

Dior☆ショルダーバッグ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅保管品になります(*ˊ˘ˋ*)Dior店舗購入したしたが、箱や明細書等は処分してしまっています。保存袋に入れてありましたが、バック上部に変色があります。使用感がありますが、まだまだ使用出来ます。シリアルナンバー・・・RU1011
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