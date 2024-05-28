Dior☆ショルダーバッグ

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商品詳細
自宅保管品になります(*ˊ˘ˋ*)Dior店舗購入したしたが、箱や明細書等は処分してしまっています。保存袋に入れてありましたが、バック上部に変色があります。使用感がありますが、まだまだ使用出来ます。シリアルナンバー・・・RU1011
http://narcologia.ru/goods/parenthesis685244.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless489259.html
http://narcologia.ru/goods/enquire562089.html
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