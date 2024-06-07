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T.K GARMENT SUPPLY ティーケーガーメントバック
商品番号 O10168824250
商品名

T.K GARMENT SUPPLY ティーケーガーメントバック
ブランド名 ティーケーガーメントサプライ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オフホワイトlinen100%平置き採寸縦　約27横　約33マチ　約11持ち手　約44(肩掛けできます)現代の加工技術だけでは表現できない時代と共に過ごし自然とエイジングされた商品をリメイクすることで一点一点違う表情や素材感、色合いを引き出しているT.KGARMENTSUPPLY。フランス製のGrainsack（穀物袋）をリメイクしたバッグです。ざっくりとした素朴な質感にアンティーク調のレザーを組み合わせました。　未使用品ですがリメイク素材(初めからダメージ・ほつれ・シミなどがある)を使用したTKgarmentsupplyの商品の特性をご理解またコンパクトにしてのお届けをご承知ください。
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