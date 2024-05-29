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K18YG0.5ダイヤラインネックレス
商品番号 J82873628469
商品名

K18YG0.5ダイヤラインネックレス
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 17,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディノスで購入したラインデザインのK18YGネックレスです。0，5ct10粒のグラデーションのダイヤが首もとを飾って豪華です。長さは43cm、丸かんで、長さを調節できます。お好みでアクセントポイントを変えることで印象が違うと思います。一目惚れして購入したものの、屋内で試着のみで、つけての外出はなく、綺麗な状態で自宅保管しておりました。綺麗なうちにご理解があり、気に入って下さる方に。箱に御入れして大切に発送させていただきます。カラー...ゴールド材質...K18(18金)装飾...ダイヤモンド
http://narcologia.ru/goods/conception590757.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial635016.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical425201.html

K18YG0.5ダイヤラインネックレス
MADE IN KOFU] K18YG D0.5ct ダイヤラインネックレス TI-586 | お礼品 ...

K18YG0.5ダイヤラインネックレス
MADE IN KOFU] K18YG D0.5ct ダイヤラインネックレス TI-586 | お礼品 ...

K18YG0.5ダイヤラインネックレス
MADE IN KOFU] K18YG D0.5ct ダイヤラインネックレス TI-586 | お礼品 ...

K18YG0.5ダイヤラインネックレス
[MADE IN KOFU]K18 D0.2ct ダイヤラインネックレス TI-590

K18YG0.5ダイヤラインネックレス
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K18YG0.5ダイヤラインネックレス
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K18YG0.5ダイヤラインネックレス
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K18YG0.5ダイヤラインネックレス
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K18YG0.5ダイヤラインネックレス
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