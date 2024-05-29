K18YG0.5ダイヤラインネックレス

ディノスで購入したラインデザインのK18YGネックレスです。0，5ct10粒のグラデーションのダイヤが首もとを飾って豪華です。長さは43cm、丸かんで、長さを調節できます。お好みでアクセントポイントを変えることで印象が違うと思います。一目惚れして購入したものの、屋内で試着のみで、つけての外出はなく、綺麗な状態で自宅保管しておりました。綺麗なうちにご理解があり、気に入って下さる方に。箱に御入れして大切に発送させていただきます。カラー...ゴールド材質...K18(18金)装飾...ダイヤモンド



MADE IN KOFU] K18YG D0.5ct ダイヤラインネックレス TI-586 | お礼品 ...



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[MADE IN KOFU]K18 D0.2ct ダイヤラインネックレス TI-590



K18 0．5ctダイヤラインネックレス



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K18WG0.5ctダイヤラインネックレス



ダイヤモンド ライン ネックレス（合計0.5ct 最長48cmまで自在に調整 ...



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K18YG ボウ ダイヤモンド ライン ネックレス ショート 40cm | BRILLIANCE+



K18 Line/ライン ダイヤモンド ネックレス



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「K18WG DE BEERS LINE ダイヤ0.50ct ラインネックレス 」に ...



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