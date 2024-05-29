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極美品❗️COACH ショルダーバッグ ドーム クロスボディ ❗️ 即日配送❗️
商品番号 Q85074419794
商品名

極美品❗️COACH ショルダーバッグ ドーム クロスボディ ❗️ 即日配送❗️
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品❗️箱　タグなし❗️自宅保管になります❗️人気商品になりますお早めに❗️カラーはカーキブラックですがほぼ黒です！光に当たると少し色味が出ます❗️即購入オッケーです❗️ベルト部分は金具がはげるので外して保管してありました❗️型番　F76674カラー　カーキ、ブラック素材本革、ペブルレザー、pvcサイズ（約）横24cm、高さ16cm、マチ8cm仕様・ファスナー式開閉・内側オープンポケット　1・ショルダー長さ　107〜124cmフォロー割で100円割引してます❗️#型番F76674#オールドコーチ#コーチ#ショルダーバック#ブランド品
http://narcologia.ru/goods/unusable683374.html
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